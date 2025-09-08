El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, As Neves se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por cielos despejados, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 y 04:00, manteniendo un ambiente fresco.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 11 grados, y aunque la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, se espera que esta disminuya gradualmente a lo largo del día. La humedad se situará en un 91% a las 09:00 y descenderá a un 68% hacia el final de la jornada, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

Durante la mañana, se presentarán algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de As Neves realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 18 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 24 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado de cielos poco nubosos, lo que hará que la sensación térmica sea muy agradable.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas. Hacia la tarde, el viento se moderará, y se espera que la dirección cambie a noroeste y luego a oeste, con velocidades más suaves.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 20:00 y cerrando el día con un ambiente fresco de 16 grados a las 22:00. La visibilidad será buena, y aunque se prevén algunas brumas en las primeras horas de la mañana, estas no afectarán significativamente la calidad del día. En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.