El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea más intensa entre las 2:00 y las 8:00, acumulando hasta 4 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 18 y 21 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 19 grados, que descenderán ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 80% durante gran parte del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el viento disminuya hacia la tarde, se espera que la lluvia también cese, dejando paso a un cielo más despejado, aunque todavía con algunas nubes.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, pero sin lluvias.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día lluvioso y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, las condiciones mejorarán, ofreciendo un respiro de la lluvia y permitiendo disfrutar de un ambiente más tranquilo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 5 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las condiciones de nubosidad serán predominantes, con un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación de humedad en el ambiente.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.