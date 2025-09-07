El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 18 y 19 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 87% al inicio del día y disminuyendo gradualmente a un 64% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente fresco y húmedo, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

A medida que el día avance, se espera que las lluvias se vuelvan más escasas, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de tormenta se reduce a cero, lo que podría ofrecer un respiro temporal a los que buscan salir. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos mantengan un paraguas a mano, ya que las lluvias ligeras podrían reanudarse en cualquier momento.

Por la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 20 grados, y la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más llevadera. Hacia el final del día, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una ligera mejora en las condiciones climáticas, permitiendo que el ocaso se aprecie sin la presencia de lluvias intensas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias persistentes en la mañana y una ligera mejora hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.