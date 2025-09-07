El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 22 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno, especialmente en combinación con la bruma que se espera en algunos momentos. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado que no superará los 8 mm en las horas más lluviosas. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos ligeros durante este periodo. Sin embargo, la intensidad de la lluvia será baja, con acumulaciones que no deberían causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento suave será un alivio en comparación con la alta humedad, aunque no se prevén condiciones de tormenta significativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero se espera que la nubosidad se mantenga predominante. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día. La puesta de sol está programada para las 20:58, momento en el cual se espera que el cielo continúe cubierto, ofreciendo un espectáculo menos colorido que en días despejados.

En resumen, el día en Vilaboa será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales de la tarde. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 23 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 18 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.