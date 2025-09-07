El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia que se presentarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 02:00 y las 08:00, y un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que la lluvia será un factor constante, especialmente en la mañana y la tarde, donde se prevén intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento se irá calmando, con velocidades que rondarán los 10 km/h en la tarde y noche.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de bruma. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, los habitantes de Vila de Cruces deben prepararse para un día de lluvia y temperaturas frescas. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas. La jornada se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, típico de esta época del año, donde la naturaleza se muestra en su esplendor, aunque con la necesidad de adaptarse a las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 7 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea escasa en su mayoría.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará un ambiente gris y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.