El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias entre las 2:00 y las 8:00, con una probabilidad de 100% de lluvia en este intervalo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 22 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían caer a 17 grados al final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y bochornoso.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el oeste, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar intervalos nubosos, pero las lluvias deberían disminuir, permitiendo que algunos momentos de sol se asomen entre las nubes. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, hoy en Vigo se prevé un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría persistir a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados centígrados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.