El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se prevén especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 2 y las 8 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la mañana, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, manteniendo su intensidad moderada.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente en las horas de la mañana, donde se registrarán las mayores probabilidades de lluvia. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, y el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados . La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, y el cielo continuará cubierto, aunque con menos probabilidad de lluvia. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco en Valga, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea algo más fresca debido a la humedad y la lluvia.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, acumulando un total de 2 mm en las primeras horas y 1 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

