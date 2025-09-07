El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo similares, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 23 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A partir de las 20:00, el viento comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Tui.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida debido a la niebla y la bruma que se presentarán en la mañana y parte de la tarde. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en varios períodos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

