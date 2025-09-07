El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Tomiño se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio, descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la mañana y manteniéndose cerca del 100% durante gran parte del día. Esto, combinado con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, se espera que la temperatura baje a 20 grados por la tarde y a 16 grados por la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea más intensa entre las 2 y las 8 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% en este periodo. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 10 mm, lo que podría causar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles. Es recomendable que los residentes lleven paraguas y tomen precauciones al conducir, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la lluvia. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a 12 grados en la noche, y la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, lo que permitirá que la humedad relativa también baje.

En resumen, hoy en Tomiño se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas moderadas. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en el periodo de 03:00 a 04:00, disminuyendo posteriormente a lluvias escasas.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que se esperan lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 9 mm, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y posibles encharcamientos en las calles.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.