El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 18 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en total. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, pero manteniéndose por encima del 70% durante todo el día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo en intensidad, con velocidades que oscilarán entre 4 y 25 km/h.

A lo largo de la tarde, se prevén intervalos nubosos, pero la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones húmedas y frescas que se esperan. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 23 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 22 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.