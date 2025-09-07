El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.3 y 2 milímetros de lluvia, lo que indica que los habitantes de Silleda deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente gris y húmedo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más ventosas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que disminuirá a un 10% entre las 20:00 y las 02:00. Sin embargo, es recomendable que los residentes mantengan un paraguas a mano, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La temperatura en la tarde se mantendrá en torno a los 18 grados, y por la noche descenderá a unos 13 grados.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los vientos del sur aportarán un toque de frescura, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará un ambiente gris y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia que se presentarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.