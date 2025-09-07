El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con temperaturas que rondan los 18 grados . La probabilidad de precipitación es del 100% durante este periodo, lo que indica que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas.

A medida que avance el día, la lluvia disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá un cielo cubierto con algunas lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 18 grados, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 75% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en la costa, donde la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A partir de la tarde, el viento se orientará hacia el oeste, con velocidades más moderadas que oscilarán entre 6 y 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque la actividad eléctrica no se espera que sea significativa. A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que permitirá que la lluvia se convierta en una ligera llovizna en la tarde y noche.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las lluvias disminuirán, el cielo permanecerá mayormente cubierto, lo que podría limitar la visibilidad y la luminosidad. Se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia y estar atentos a las condiciones cambiantes, especialmente si se planea salir a la playa o realizar actividades en la naturaleza. En resumen, hoy será un día marcado por la lluvia y la humedad, con temperaturas suaves y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 21 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados , lo que puede resultar en una sensación de humedad considerable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.