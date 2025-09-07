El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia la tarde.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los momentos más críticos de la lluvia. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 16 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura podría alcanzar un máximo de 25 grados hacia las 16:00, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 85% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

En cuanto a la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, rondando los 19 grados hacia las 21:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen salir. El viento disminuirá ligeramente, con rachas que podrían llegar a los 12 km/h.

Es importante que los habitantes de Salvaterra de Miño se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque las lluvias no serán intensas, su persistencia podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 7 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.