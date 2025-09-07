El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 17 grados y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, se espera que las precipitaciones continúen siendo posibles, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura alcance un máximo de 23 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 95% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

En la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 21 grados y máximas que podrían alcanzar los 23 grados. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar condiciones de incomodidad para algunas personas.

Al caer la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El viento, que soplará del noreste, podría intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.