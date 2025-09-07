El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las condiciones de nubosidad serán predominantes, con un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación de humedad en el ambiente.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados durante las primeras horas, aumentando ligeramente a 19 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse alterada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día. Esto generará una atmósfera bastante pesada y húmeda, lo que podría resultar incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en momentos puntuales. Esta brisa podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de calor, pero también podría contribuir a la inestabilidad del tiempo, especialmente en combinación con la lluvia.

A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad continúe, aunque podría haber momentos de ligera mejora, con intervalos de cielo poco nuboso. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde. La jornada finalizará con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia la noche, y el cielo permanecerá cubierto, lo que sugiere que la lluvia podría persistir en las horas nocturnas.

En resumen, hoy en Ribadumia se prevé un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves, ideal para actividades en interiores y precaución si se decide salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 5 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea más intensa entre las 2:00 y las 8:00, acumulando hasta 4 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.