El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 23 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En particular, se espera que la lluvia sea más intensa entre las 2 y las 8 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total. Sin embargo, en las horas previas, la precipitación será mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá por encima del 60%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente durante las lluvias.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 50% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, ofrecerá momentos de calma y frescura en Redondela.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 18 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 22 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.