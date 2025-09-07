El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos del día. En particular, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, aportando un ligero alivio a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 10 mm en total. Sin embargo, las lluvias serán intermitentes y no se espera que sean intensas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se podrían registrar algunas lloviznas esporádicas.

La tarde se presentará con cielos nubosos, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación de frescura se acentúe. Hacia la noche, el cielo se despejará parcialmente, permitiendo que la temperatura baje a 10 grados en las horas más tardías.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una temperatura que rondará los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.