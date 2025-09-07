El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, acumulando un total de 2 mm en las primeras horas y 1 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 17 y 18 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 22 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 72% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la mañana. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente, pasando a ser más variable hacia la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% de posibilidad en el periodo de la mañana, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. La tarde y la noche presentan un riesgo mucho menor, con un 0% de probabilidad de tormenta, lo que indica que las condiciones se estabilizarán a medida que el día avance.

Los ciudadanos de Pontecesures deben estar preparados para un día de lluvia y humedad, con la posibilidad de que las condiciones mejoren hacia la noche. La puesta de sol se espera para las 20:58, momento en el cual las nubes podrían comenzar a despejarse, ofreciendo un respiro a la lluvia que ha caracterizado el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea algo más fresca debido a la humedad y la lluvia.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 a 17 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se prevén especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 2 y las 8 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.