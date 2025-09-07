El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 24 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 55% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% entre las 2:00 y las 8:00. Esto sugiere que, aunque no se esperan tormentas severas, es posible que se produzcan algunos truenos y relámpagos en la zona.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 20:57, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con precaución ante la posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con un ambiente fresco que podría sentirse más frío debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.