El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde se espera un 100% de posibilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 6 y 4 mm de lluvia, lo que indica que la lluvia será constante, aunque no excesivamente intensa. A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque con una tendencia a disminuir en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 70% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de lluvia escasa. La temperatura se estabilizará en torno a los 18 grados, y la probabilidad de tormentas será baja, con un 0% de posibilidad entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Ponte Caldelas se preparen para un día húmedo y gris, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas moderadas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 18 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.