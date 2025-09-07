El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.
La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde se espera un 100% de posibilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 6 y 4 mm de lluvia, lo que indica que la lluvia será constante, aunque no excesivamente intensa. A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque con una tendencia a disminuir en las horas posteriores.
La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 70% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de lluvia escasa. La temperatura se estabilizará en torno a los 18 grados, y la probabilidad de tormentas será baja, con un 0% de posibilidad entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Ponte Caldelas se preparen para un día húmedo y gris, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia.
En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas moderadas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.
Hoy, 7 de septiembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 18 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre
- El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre