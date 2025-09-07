El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con momentos de niebla en las primeras horas, especialmente en la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A partir de la mañana, la temperatura comenzará a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 30 km/h, siendo más intenso en las primeras horas del día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h durante la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, la situación podría cambiar hacia la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se mantenga en torno al 95% entre las 14:00 y las 20:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En resumen, los habitantes de Poio deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.