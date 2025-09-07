El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad acumulada sea de aproximadamente 3 a 6 mm durante las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, y del 95% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Pazos de Borbén experimenten lluvias intermitentes a lo largo del día, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones del viento, aunque moderadas, podrían ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados , lo que podría ofrecer un respiro temporal antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la noche.

En resumen, los residentes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo, especialmente si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con un ambiente fresco que podría sentirse más frío debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 23 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 18 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.