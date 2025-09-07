El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en el periodo de 03:00 a 04:00, disminuyendo posteriormente a lluvias escasas.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados hacia la mañana y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h en las primeras horas, lo que podría generar condiciones de incomodidad y dificultar la movilidad. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las actividades al aire libre sean poco recomendables.

La visibilidad se verá afectada por la niebla que se espera en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 06:00 y las 08:00, lo que podría complicar el tráfico y las actividades matutinas. A medida que avance el día, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán, especialmente en la tarde.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce considerablemente, con un 0% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo en esta época del año puede ser impredecible.

En resumen, se recomienda a los residentes y visitantes de Oia que se preparen para un día lluvioso y ventoso, con precauciones al desplazarse y al realizar actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que se esperan lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 9 mm, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y posibles encharcamientos en las calles.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Tomiño se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio, descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.