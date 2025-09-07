El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que se esperan lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 9 mm, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y posibles encharcamientos en las calles.

A medida que avance la mañana, la lluvia se tornará más escasa, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se relaje, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados por la tarde, lo que podría ofrecer un breve respiro antes de que las condiciones meteorológicas se deterioren nuevamente hacia la noche.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas será nula, lo que sugiere que, aunque las lluvias continuarán, no se anticipan fenómenos eléctricos. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían hacer su aparición, especialmente en las horas de la tarde y la noche, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Es recomendable que los residentes de O Rosal tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de lluvia intensa, y que estén atentos a las condiciones del tráfico, ya que la combinación de lluvia y viento podría afectar la circulación. Además, se sugiere llevar ropa adecuada para el tiempo húmedo y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor precipitación.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente lluvioso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los residentes deben prepararse para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, acumulando hasta 8 mm de precipitación en el periodo de 3:00 a 4:00, y disminuirán gradualmente a lo largo del día.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en el periodo de 03:00 a 04:00, disminuyendo posteriormente a lluvias escasas.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Tomiño se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio, descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.