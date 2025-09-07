El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación de humedad será notable. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde cuando la temperatura comienza a descender.

Las precipitaciones serán un factor constante durante el día, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 5 mm. Las probabilidades de lluvia son altas, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas más elevadas o cercanas a cuerpos de agua. A medida que avance la jornada, la niebla podría disiparse, pero las condiciones nubladas persistirán.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados . Las lluvias se volverán más escasas, pero la posibilidad de chubascos ligeros seguirá presente. En resumen, se recomienda a los habitantes de O Porriño que se preparen para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas moderadas.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.