El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las lluvias serán más intensas en los periodos de la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y algo incómodo debido a la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas, lo que podría generar rachas más intensas en momentos de lluvia. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en combinación con la humedad.

Durante la tarde, se espera que las lluvias sean más escasas, aunque el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría dar lugar a chubascos aislados. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados , pero la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y el viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de algún chubasco ligero no se puede descartar. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente lluvioso y fresco, con cielos cubiertos y una alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, cuando las lluvias serán más intensas.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.