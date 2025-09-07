El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque con una intensidad menor. Se espera que la precipitación acumulada alcance los 5 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las horas posteriores. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que rondará el 90% en las primeras horas y descenderá ligeramente a medida que avance el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que la actividad eléctrica no será un factor a considerar durante el día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que permanezcan atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque se espera que hacia la tarde las condiciones mejoren, permitiendo disfrutar de un ambiente más despejado. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir durante las horas de lluvia.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en varios períodos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias entre las 2:00 y las 8:00, con una probabilidad de 100% de lluvia en este intervalo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.