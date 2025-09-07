El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados a mediodía, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 72% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h.

La lluvia se intensificará en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, cuando se espera que la probabilidad de precipitación sea del 85%. Durante este periodo, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 20 grados hacia las 13:00 y bajando a 19 grados hacia las 18:00. La combinación de la lluvia y la humedad podría generar condiciones de niebla, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer, cuando la visibilidad podría verse reducida.

El viento, que se mantendrá mayormente del sur y del noroeste, alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, llegando a los 15 grados hacia la medianoche.

Los habitantes de Mos deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo, especialmente si se planea salir durante las horas de mayor precipitación. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, así que se aconseja precaución al conducir.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 23 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias entre las 2:00 y las 8:00, con una probabilidad de 100% de lluvia en este intervalo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.