El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando un máximo de 18 grados a primera hora del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y una temperatura que se estabilizará en torno a los 17 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. El viento soplará del sur, con velocidades que rondarán los 13 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 19 grados, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea escasa. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo elevada, lo que podría generar condiciones de bruma en algunos momentos.

En cuanto a la velocidad del viento, se prevé que aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente algo más fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento variará entre el sur y el suroeste, lo que podría influir en la percepción térmica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 15 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones de lluvia y llevar ropa adecuada para el tiempo húmedo y fresco que se anticipa.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una temperatura que rondará los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 a 17 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.