El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con un ambiente fresco que podría sentirse más frío debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, y la humedad comenzará a disminuir ligeramente. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y se espera que las lluvias continúen, aunque en menor intensidad. La precipitación acumulada podría llegar a 4 mm entre las 2:00 y las 4:00, y 5 mm entre las 4:00 y las 5:00, lo que indica que la mañana será bastante húmeda.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados hacia las 16:00, pero el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas eléctricas.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la sensación de humedad persistirá. La tarde se presentará con temperaturas más cálidas, pero la combinación de la humedad y el viento suave podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a más lluvias ligeras. La puesta de sol se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que, aunque húmedo y nublado, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables. Es recomendable que los residentes de Mondariz se preparen para un día de lluvia ligera y lleven consigo paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un leve aumento hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.