El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm en el periodo más lluvioso, que se prevé entre las 2 y las 8 de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante este intervalo, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más intenso.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero las condiciones de lluvia seguirán siendo posibles. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas eléctricas.

En resumen, los habitantes de Moaña deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es recomendable llevar ropa adecuada para la lluvia y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 21 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría persistir a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados centígrados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias entre las 2:00 y las 8:00, con una probabilidad de 100% de lluvia en este intervalo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.