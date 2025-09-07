El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Las precipitaciones serán un factor constante, con un total acumulado que podría llegar a los 6 mm en las horas más activas de lluvia.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Meis necesiten paraguas y ropa impermeable durante este periodo. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se prevén intervalos de nubes y posibles chubascos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el oeste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la niebla y las nubes bajas afecten la claridad, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas. La puesta de sol se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque húmedo y nublado, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una temperatura que rondará los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 5 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las condiciones de nubosidad serán predominantes, con un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación de humedad en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.