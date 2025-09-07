El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados , lo que puede resultar en una sensación de humedad considerable.

A medida que avance la mañana, la lluvia será escasa, pero persistente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Los vientos soplarán del sur a velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones climáticas no mejoren significativamente. El cielo seguirá cubierto, con intervalos de lluvia escasa y bruma, lo que limitará la visibilidad. Las temperaturas podrían aumentar ligeramente, alcanzando hasta 20 grados , pero la sensación de humedad seguirá siendo notable. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia persistirá, no se esperan tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán gradualmente a 17 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. Los vientos disminuirán en intensidad, con ráfagas que podrían llegar a 6 km/h, lo que proporcionará un alivio temporal del tiempo húmedo.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día de lluvia continua y cielos cubiertos. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. La alta humedad y las temperaturas moderadas harán que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, así que es importante mantenerse hidratado y cómodo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 5 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las condiciones de nubosidad serán predominantes, con un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación de humedad en el ambiente.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con temperaturas que rondan los 18 grados . La probabilidad de precipitación es del 100% durante este periodo, lo que indica que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.