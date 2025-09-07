El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de lluvia ligera que podrían continuar hasta la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A partir de las 9:00, la temperatura comenzará a subir ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía, pero la sensación de frescor se mantendrá debido a la alta humedad.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 19 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas en momentos puntuales. A lo largo del día, se espera que el viento disminuya gradualmente, especialmente en la tarde, donde las rachas podrían bajar a 5 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de calma, aunque la bruma y la nubosidad seguirán dominando el paisaje.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea baja, con un 0% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede generar sorpresas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán presentes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Marín.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 22 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.