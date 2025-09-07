El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará un ambiente gris y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A lo largo del día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo desfavorables, con intervalos de nubes y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse en la tarde, alcanzando un pico de 2 mm en el periodo de las 3 a las 4 de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

La temperatura máxima durante el día alcanzará los 20 grados , pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las horas más críticas. Esto generará un ambiente bastante incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A pesar de que la velocidad del viento se moderará, se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 20:56, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de la temporada en esta región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia que se presentarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.