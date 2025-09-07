El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre
El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará un ambiente gris y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.
A lo largo del día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo desfavorables, con intervalos de nubes y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse en la tarde, alcanzando un pico de 2 mm en el periodo de las 3 a las 4 de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
La temperatura máxima durante el día alcanzará los 20 grados , pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las horas más críticas. Esto generará un ambiente bastante incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A pesar de que la velocidad del viento se moderará, se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 20:56, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de la temporada en esta región.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.
El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.
Hoy, 7 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia que se presentarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
