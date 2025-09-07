El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados , lo que puede resultar en una sensación de humedad considerable.

A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia continuarán, aunque se prevé que la intensidad disminuya ligeramente hacia el mediodía. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas, con lluvias escasas a partir de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frescas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el suroeste, manteniendo una velocidad moderada.

Durante la tarde, aunque las lluvias se tornarán más escasas, el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 20 grados , lo que ofrecerá un leve respiro del fresco matutino. Sin embargo, la sensación de humedad persistirá, y es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable.

En la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos despejados hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la tarde y la noche, lo que sugiere que las condiciones climáticas se estabilizarán.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente lluvioso y cubierto, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a todos los que planeen actividades al aire libre que lleven ropa adecuada y estén preparados para la lluvia, especialmente durante las horas de la mañana.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 5 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las lluvias serán más intensas en los periodos de la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas.

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea más intensa entre las 2:00 y las 8:00, acumulando hasta 4 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.