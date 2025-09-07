El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente lluvioso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los residentes deben prepararse para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, acumulando hasta 8 mm de precipitación en el periodo de 3:00 a 4:00, y disminuirán gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se espera que a partir de las 8:00 la precipitación sea escasa, con valores de 0.1 mm. El cielo permanecerá cubierto, pero las condiciones mejorarán ligeramente, permitiendo que algunos intervalos de nubes altas se hagan visibles. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 18 grados durante la mañana, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mañana. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 60% en las horas de la tarde.

A partir de las 14:00, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas se estabilizarán. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente nublado, y las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Las condiciones de viento también se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h.

Hacia la tarde y la noche, se espera que el cielo se despeje gradualmente, permitiendo que los residentes disfruten de un final de día más tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00. La puesta de sol está programada para las 20:58, lo que ofrecerá un espectáculo visual a medida que el cielo se despeje.

En resumen, A Guarda experimentará un día de lluvia intensa en las primeras horas, seguido de una mejora gradual en las condiciones climáticas, con temperaturas frescas y un cielo que se despejará hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.