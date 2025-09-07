El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en varios períodos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será más intensa entre las 2 y las 8 de la mañana, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Se estima que la acumulación de agua será de aproximadamente 5 mm, lo que podría causar algunos charcos en las calles y una ligera reducción en la visibilidad. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se esperan intervalos nubosos con lluvias escasas durante el resto del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo, con velocidades más suaves hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Gondomar se preparen para un día húmedo y nublado, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.