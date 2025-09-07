El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las precipitaciones sean escasas en la mayoría de los casos, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 5 mm a lo largo del día. Las lluvias más intensas se prevén entre las 2 y las 8 de la mañana, donde se podrían registrar hasta 3 mm, seguidas de intervalos de lluvia más ligera durante el resto del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 22 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento del sur aportará una sensación de frescura, aunque la combinación de la humedad y la temperatura podría resultar incómoda para algunos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán frecuentes, las tormentas eléctricas no son esperadas, lo que podría ser un alivio para aquellos que temen condiciones climáticas severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las áreas más rurales. En resumen, se recomienda a los habitantes de Forcarei que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un cielo mayormente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.