El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea escasa en su mayoría.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados durante el día. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 12:00, donde se prevé que llegue a los 19 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 37 km/h. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya gradualmente, con ráfagas que podrían bajar a 8 km/h hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. A partir de las 8:00, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que la actividad eléctrica será mínima durante el resto del día.

Los residentes de A Estrada deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando la lluvia puede ser más intensa. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo. A medida que avance el día, aunque las lluvias disminuirán, el cielo permanecerá mayormente cubierto, lo que podría afectar la luminosidad y la visibilidad en algunas áreas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.