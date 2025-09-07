El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 a 17 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con valores que oscilan entre 0.1 y 6 mm, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y esporádicas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Cuntis lleven paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará gradualmente hacia el oeste, manteniendo su intensidad moderada.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la niebla y la bruma, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. Esto podría afectar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución.

A medida que el sol se ponga a las 20:58, es probable que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente. En resumen, un día de clima variable y fresco espera a Cuntis, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo que caracterizarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.