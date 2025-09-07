El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea algo más fresca debido a la humedad y la lluvia.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, pero persistente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con rachas que podrían llegar a los 39 km/h, especialmente durante la mañana, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y aunque la lluvia será menos intensa, se prevén intervalos de nubosidad con lluvia escasa. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 22 grados , pero la sensación de frescor persistirá debido a la alta humedad y la brisa. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La lluvia se detendrá, pero la nubosidad seguirá presente, lo que podría dificultar la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 20:58, y aunque el cielo estará mayormente nublado, es posible que se vislumbren algunos claros.

Es recomendable que los residentes de Catoira tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a las condiciones de lluvia y viento. La alta humedad y las temperaturas frescas pueden hacer que el tiempo se sienta más frío de lo habitual, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.