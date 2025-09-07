El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un leve aumento hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la precipitación aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que se acumulen hasta 6 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, y manteniéndose en un 90% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente, que podría ser más intensa en algunos momentos.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en momentos de mayor actividad de lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

En resumen, los habitantes de A Cañiza deben prepararse para un día de lluvia y nubes, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir, y estar atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.