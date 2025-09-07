El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría persistir a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados centígrados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 02:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 08:00 y las 14:00. Durante estos periodos, la lluvia podría ser más intensa, aunque se prevé que sea escasa en general. La acumulación total de precipitación podría llegar a ser de hasta 4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será constante y podría afectar las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h, predominando de dirección sureste en las primeras horas y cambiando a dirección oeste a lo largo del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. La temperatura podría alcanzar un máximo de 21 grados en las horas más cálidas, pero con la sensación térmica influenciada por la humedad y el viento, podría sentirse más fresco.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor constante, las tormentas eléctricas no son una preocupación en este momento. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Cangas se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.