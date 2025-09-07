El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 5 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un cielo cubierto con lluvias escasas durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

Durante la tarde, aunque la lluvia será escasa, el cielo permanecerá cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, los residentes de Cambados deben prepararse para un día de lluvia continua, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo húmedo si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.