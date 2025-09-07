El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 66% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, aunque también podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. La dirección del viento cambiará a suroeste y oeste a lo largo del día, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la intensidad de las precipitaciones.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 8:00 y las 14:00, lo que indica que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Caldas de Reis estén preparados para condiciones cambiantes y lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La puesta de sol se producirá a las 20:58, y aunque el día estará marcado por la nubosidad, es posible que se puedan apreciar algunos claros hacia el final de la jornada. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, características típicas de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.