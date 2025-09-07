El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 21 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo poco nuboso. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se prevé que llegue a los 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 72% hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 43 km/h, lo que podría provocar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que, aunque las lluvias serán una constante, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu estén preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, ofrecerá momentos de calma y frescura. En resumen, se aconseja a la población que lleve paraguas y se vista adecuadamente para disfrutar de este día en Bueu, donde la naturaleza se mostrará en su faceta más húmeda y fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.