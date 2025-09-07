El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una temperatura que rondará los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 21 grados . La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de baja intensidad. En particular, se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.5 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 20 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La visibilidad podría mejorar ligeramente durante la tarde, pero se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

La tarde se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que se mantendrán en torno a los 20 grados . La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura. La puesta de sol está programada para las 20:58, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura en Barro.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.