El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto, combinado con la bruma y la niebla que se prevé en la mañana, podría reducir la visibilidad, especialmente en las áreas costeras. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas abiertas y costeras. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste, con velocidades que irán disminuyendo a medida que se acerque la noche.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas será nula, lo que sugiere que, aunque la lluvia puede continuar, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, la posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa se mantendrá, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%.

La puesta de sol se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad. Los residentes de Baiona deben estar preparados para un día de lluvia ligera y condiciones frescas, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un cielo cubierto.

