El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm entre las 3 y 4 de la tarde, lo que indica un periodo de lluvia más intensa. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un leve riesgo de chubascos. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste, manteniendo velocidades moderadas.

La visibilidad podría verse afectada en las horas de lluvia, así que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse un poco, permitiendo que algunas nubes altas se asomen, aunque el ambiente seguirá siendo mayormente nuboso.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.